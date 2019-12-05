15 ألف مشجع في مباراة الزمالك وأول أغسطس.. والكشف عن سعر التذاكر

أسفر الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك وأول أغسطس عن الموافقة على زيادة أعداد حضور الجماهير إلى 15 ألف مشجعا في اللقاء.









ومن المقرر أن يتم بيع التذاكر عن طريق تذكرتي وشراء التذاكر من منافذ تذكرتي وسيكون هناك منفذ داخل نادي الزمالك على أن يبدأ البيع من صباح الغد.









وجاء أسعار التذاكر كالتالي 100 جنية للتذكرة الموحدة و200 جنية أولي و300 مقصورة.









ويواجه فريق الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولي، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



