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نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة السعودية ضد قطر بث مباشر live السعودية تسجل الهدف الأول

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:28 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة السعودية وقطر، عندما يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره القطري، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الالدور نصف النهائي من خليجي 24.

موعد مباراة السعودية وقطر لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة السعودية وقطر فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة السعودية وقطر، في تمام السابعة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت تونس، والخامسة مساءا بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد قطر
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة السعودية ضد قطر، للاستمتاع بها حصريًا فور انطلاقها عبر قناة belN SPORT المفتوحة بتعليق عصام الشوالي، وتذاع ايضا عبر قناة الكأس.

بث مباشر لمباراة السعودية ضد قطر كول كورة COOLKORA
يسعى المنتخب السعودي لمواصلة انتصاراته في البطولة بعدما تمكن من تصدر مجموعته ويأمل في الوصول للمباراة النهائية على حساب المنتخب القطري، بث مباشر للمباراة Kora Online.

يلا شوت Yalla Shootمباراة السعودية ضد قطر
ونقدم لكم بث مباشر لمباراة السعودية ضد قطر، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة الأولى، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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