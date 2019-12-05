بكري: الجيش دفع 7 مليارات دولار من ميزانيته في 2011 لتلبية احتياجات البلد

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المستفيد الوحيد من أحداث 25 يناير هم الإخوان، ولولا الجيش المصري، لكان مصير مصر مثل سوريا وليبيا، معقبًا: "الناس اللي بتهاجم الجيش المصري، متعرفش الجيش اتحمل الإهانات إزاي وقت 25 يناير، تعليمات المشير حسين طنطاوي، كانت بضرورة التحمل من أجل مصر".



وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الجيش المصري العظيم دفع 7 مليار دولار من ميزانيته، لتغطية احتياجات مصر من المواد الغذائية من الخارج بعد أحداث 25 يناير، معقبًا: "دول ناس بتبني ومش بتفكر تاخد حاجة، الوطنية في دمهم".



وأضاف: "أنا جات ليا بنتي في يوم من الأيام، وقالت لي وهي بتعيط الناس بتقول على الفيس انك عميل المجلس العسكري، مسحت دموعها بكل فخر، وقلت لها لما أكون عميل للمجلس العسكري أفضل ما كون عميل لأمريكا".

