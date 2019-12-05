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هوك: النظام الإيراني قتل أكثر من ألف شخص في التظاهرات الأخيرة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:23 م
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المبعوث الأمريكي الخاص بإيران - هوك
المبعوث الأمريكي الخاص بإيران - هوك
الفجر السعودي
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أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، مساء اليوم الخميس، على أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها تقارير، تشير إلى مقتل وإصابة واعتقال آلاف المتظاهرين خلال احتجاجات إيران الأخيرة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن: إننا "نرجح أن النظام الإيراني قتل أكثر من ألف شخص في التظاهرات الأخيرة"، مؤكداً على اعتقال نحو 7 آلاف محتج في إيران تم نقلهم إلى سجنين.

وأضاف هوك، أن "الشعب الإيراني تظاهر ضد نظامه مطالباً بوقف المغامرات الطائفية"، مشدداً على أن "النظام الإيراني يفقد القواعد الشعبية من طلاب وعمال ورجال دين بسبب ممارساته، وهو محتفظ بالسلطة بفضل ذراعه الأمنية فقط".

ويذكر أن هوك كان قد وجّه خطاباً إلى الشعب الإيراني أعلن فيه دعم احتجاجاته ضد ما وصفه بالنظام القمعي، مؤكداً على أن مزيداً من العقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان قادمة.

وجاء في خطابه الذي نشرته الخارجية الأمريكية على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يوم الأربعاء: "أريد أن أتحدث اليوم عن حرية الاحتجاج وحرية التعبير والصحافة في إيران، لقد وعد قادة إيران في الدستور بحماية حرية التعبير للإيرانيين، بما في ذلك حرية الصحافة، كما سمح الدستور بالتجمعات والمسيرات العامة وهذه حقوق أساسية للإنسان".

وتابع هوك: "لقد رفض النظام الإيراني هذه الحقوق طوال الأربعين سنة الماضية، وخلال الاحتجاجات الحاشدة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كان النظام ينفذ بوحشية انتهاكات شاسعة بحق الإيرانيين فيما يخص حرية التظاهر، كما عزل الشعب عن الوصول إلى الإنترنت وقام بقتل المدنيين الأبرياء".

وأضاف: لقد أدانت الولايات المتحدة بشدة تلك الإجراءات وأعلنت دعمها للمتظاهرين الإيرانيين، وأملهم في حكومة تمثلهم حقًا وليس حكومة فاسدة تدار من قبل الفاسدين ومن أجل الفاسدين، وسنواصل إتخاذ إجراءات حاسمة وفرض مزيد من العقوبات على الأفراد المتورطين في قمع حرية التعبير".

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هوك النظام الإيراني التظاهرات احتجاجات إيران إيران أمريكا

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