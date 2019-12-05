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بعد إطلاق التطبيق.. تعرف على فوائد "شارك 2030" (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:31 م
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برنامج اليوم
برنامج اليوم
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط، تفاصيل إطلاق الوزارة لتطبيق "شارك 2030" وهو منصة إليكترونية لعرض برامج الحكومة المصرية، ولتوعية المواطن بالمشروعات التنموية.

وأشار "حلمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، إلى أن التطبيق يهدف لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية لدمج المواطن في متابعة تنفيذ المشروعات القومية، فضلا على أنه يساهم في تعرف المواطن على ما تنفذه الدولة من مشروعات ضخمة.

وأضاف أنهم يعملون على توصيل كافة المعلومات المتعلقة بالمشروعات التي تنفذها الدولة للمواطن بشكل سهل، وبكل شفافية، معقبا: "لا نريد ترك أحد خلف الركب"، كذلك سيتضمن التطبيق تعريف المواطن بكل المشروعات التي ستنفذ في كل محافظة، وحجم العمل به، بل يتيح التطبيق إمكانية أن يقترح المواطن المشروع الذي تحتاجه محافظته، مؤكدا أن هذا هذا التطبيق يعد همزة وصل لتوعية المواطن بالمشروعات القومية.
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الكلمات المفتاحية

شارك 2030 دي ام سي توك شو برنامج اليوم أخبار مصر

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