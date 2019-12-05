Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدرب أول أغسطس يهدد الزمالك قبل موقعة إفريقيا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
أكد البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني لفريق أول أغسطس أن الفريق جاء لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الثانية بعدما تعادل فريقه مع زيسكو في الجولة الأولى وخسر الزمالك أمام مازيمبي.


وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي أنه يعلم جيدا أن الفريق المنافس قام بتغيير المدرب مؤخرا، وشدد على أن المباراة صعبة لكلا الفريقين وأضاف أنه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية.


وشدد المدير الفني أن فريقه لا يعاني من غيابات وجميع اللاعبين في القائمة متاحين،وأضاف أن نتيجة مباراة الفريقين في الجولة الأولى ستزيد من صعوبة المباراة، لأن الزمالك  فريق كبير يلعب للفوز ويسعى للحصول على الثلاث نقاط كما أن الزمالك مرشحا للفوز باللقب ونفس الأمر بالنسبة لفريقه.
Advertisements

أخبار تهمك

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 16 ساعة

الأسطورة يكتب عنوان الرحيل.. طلب مفاجئ من ميسي يقلب الطاولة في برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 21 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

منذ ساعة و نصف

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر BEIN SPORT كورة جول مباراة قطر والسعودية رابط ماتش السعودية

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج البيرنابيو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ أقل من ساعتين

70 مليون يورو تحسم صفقة كبرى لصالح برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

06:03 م

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج البيرنابيو.. وجوارديولا يستقبله!

06:04 م

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر BEIN SPORT كورة جول مباراة قطر والسعودية رابط ماتش السعودية

11:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status