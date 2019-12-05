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مدرب أول أغسطس يهدد الزمالك قبل موقعة إفريقيا
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:25 م
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رامي بشاي
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أكد البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني لفريق أول أغسطس أن الفريق جاء لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الثانية بعدما تعادل فريقه مع زيسكو في الجولة الأولى وخسر الزمالك أمام مازيمبي.
وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي أنه يعلم جيدا أن الفريق المنافس قام بتغيير المدرب مؤخرا، وشدد على أن المباراة صعبة لكلا الفريقين وأضاف أنه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية.
وشدد المدير الفني أن فريقه لا يعاني من غيابات وجميع اللاعبين في القائمة متاحين،وأضاف أن نتيجة مباراة الفريقين في الجولة الأولى ستزيد من صعوبة المباراة، لأن الزمالك فريق كبير يلعب للفوز ويسعى للحصول على الثلاث نقاط كما أن الزمالك مرشحا للفوز باللقب ونفس الأمر بالنسبة لفريقه.
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