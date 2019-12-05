مدرب أول أغسطس يهدد الزمالك قبل موقعة إفريقيا

أكد البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني لفريق أول أغسطس أن الفريق جاء لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الثانية بعدما تعادل فريقه مع زيسكو في الجولة الأولى وخسر الزمالك أمام مازيمبي.









وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي أنه يعلم جيدا أن الفريق المنافس قام بتغيير المدرب مؤخرا، وشدد على أن المباراة صعبة لكلا الفريقين وأضاف أنه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية.







