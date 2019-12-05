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كارتيرون يتوعد أول أغسطس بعد الخسارة من مازيمبي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:21 م
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كارتيرون
كارتيرون
رامي بشاي
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تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخر استعدادات الأبيض لمباراة أول أغسطس الأنجولي ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بملعب ستاد الجيش بمدينة السلام : المباراة بالنسبة لنا في منتهى الأهمية خصوصا بعد الهزيمة أمام مازيمبي في الجولة الأولى، ولابد علينا من الفوز في الثلاث مواجهات التي سوف نخوضها على ارضنا من اجل الصعود الى الدور المقبل ومباراة اول أغسطس اول خطوة حقيقية لنا في مشوار الصعود. 


وأضاف : نعمل على الحالة النفسية والذهنية للاعبين من اجل عبور مباراة السبت، الوقت غير كافي بين المباريات من اجل العمل بشكل كامل لذلك نعمل على الحالة النفسية في المقام الأول 



وتابع : بطولة أفريقيا في هذا العام مختلفة تماما عن النسخ الماضية، لم تحدث اي مفاجأت في الأدوار الأولى وهذا ما أسفر عن وجود جميع الفرق الكبيرة بالمسابقة، النسخة الحالية أقوى من النسخ الماضية وهذا ما يزيد من صعوبتها. 


وواصل : المجموعة صعبة وفرص الصعود متكافاة بين الجميع، مازيمبي لم يخسر على ملعبه منذ ١٠ اعوام، وايضا زيسكو وأول اغسطس فرق في منتهى القوة، سنعمل على الصعود للدور المقبل في المركز الأول أو الثاني بالرغم من صعوبة المنافسة. 


وأتم حديثه قائلاً : لا أفكر في قائمة الفريق خلال الفترة الحالية، نمتلك لاعبين على مستوى في كل مركز، لا أفكر في التوقيت الحالي بخصوص قائمة الفريق او المركز المتبقي بالقائمة وكل تركيزي في تحقيق نتائج طيبة.

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