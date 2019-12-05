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يوتيوب HD مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر 5-12-2019 كأس الخليج العربي 24 يلا شوت الجديد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:13 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر 5-12-2019 كأس الخليج العربي خليجي 24
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موعد مباراة السعودية وقطر اليوم
البطولة : كأس الخليج العربي 24
القنوات الناقلة : بي ان سبورت الغير مشفرة
معلق المباراة : عصام الشوالي
الساعة : 7:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 8:00 مساء بتوقيت السعودية

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