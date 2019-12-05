أمريكا تعلن مكافئة مالية لمن يأتي بمعلومات عن إيراني حاول اغتيال "الجبير"





أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، عن مكافئة مالية قدرها 15 مليون دولار لمن يأتي بمعلومات عن عبد الرضا شلاهي القيادي بالحرس الثوري الإيراني والمتورط في أعمال إرهابية ونقل السلاح للميليشيات الإيرانية ومحاولة اغتيال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.





وأعرب المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، في مؤتمر صحفي، عن تحذيره من خطر وجود شلاهي القيادي في الحرس الثوري على الأراضي اليمنية.





كما أشار براين هوك، إلى أن شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطورا، وقال إن "النظام الإيراني قتل أكثر من ألف شخص خلال التظاهرات الأخيرة.. ولدينا تقارير تشير إلى مقتل وإصابة واعتقال نحو 7 آلاف محتج ونقلهم إلى سجنين".





وأكد هوك، على أن النظام الإيراني يفقد القواعد الشعبية من طلاب وعمال ورجال دين بسبب ممارساته، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني محتفظ بالسلطة بفضل ذراعه الأمنية فقط.





محاولة اغتيال "الجبير" في واشنطن

في 11 أكتوبر 2011، زعم مسؤولون من أمريكا أن هناك مؤامرة من قبل الحكومة الإيرانية لإغتيال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، وتم تسمية العملية في وسائل الإعلام "بمؤامرة الإغتيال الإيرانية " و "مؤامرة إيران الإرهابية"، في حين سمى مكتب التحقيقات الفدرالي المؤامرة "بعملية التحالف الأحمر".





وتم القبض على المواطنين الإيرانيين غلام شكوري ومنصور اربابسيار، وإتهامهما من قبل المحكمة الإتحادية في نيويورك بالتآمر لاغتيال عادل الجبير في 11 أكتوبر عام 2011، ووفقا لمسؤولين امريكيين، بأن المتهمين خططوا لإغتيال عادل الجبير عن طريق تفجير المطعم المتواجد فيه السفير، وبعد ذلك التوجة للسفارة السعودية وتفجيرها، أيضا إعترف المتهمين بأنهم خططوا لتفجير السفارة السعودية والسفارة الإسرائيلية معا.



