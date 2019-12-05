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الاتجاهات البحثية الجديدة في مجال تكنولوجيا الخرسانة.. ندوة بجامعة المنصورة بالتعاون مع جامعة برلين

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:19 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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نظمت إدارة كلية الهندسة بجامعة المنصورة ندوة عن الاتجاهات البحثية الجديدة في مجال تكنولوجيا الخرسانة والخرسانة الجيوبوليمرية بقاعة الدكتور رشاد البدراوى، في إطار التعاون الدولي للكلية مع الجامعات الأجنبية لدعم التبادل الثقافى والعلمي.

حاضر في الندوة البروفيسور الألماني ديتمار اشتيفان أستاذ ورئيس قسم مواد البناء بجامعة برلين الفنية بألمانيا حيث بدأت بإستقبال الدكتور محمد عبد العظيم محمد عميد الكلية والدكتور شريف مسعود البدوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عطيه عبد الرحمن منسق الندوة للوفد الألمانى وهم

prof Dietmar Stephan

Civil Engineering department Technical university of Berlin

Dr Pawel sikora

Civil Engineering department Technical university of Berlin

M.S.C Szymon Madraszewski

Civil Engineering department Technical university of Berlin

حضر المحاضرة لفيف من أعضاء هيئة التدريس وعدد من طلاب قسم الهندسة المدنية والمعمارية وطلاب برنامج هندسة البناء والتشييد.
الاتجاهات البحثية الجديدة في مجال تكنولوجيا الخرسانة.. ندوة بجامعة المنصورة بالتعاون مع جامعة برلين
الاتجاهات البحثية الجديدة في مجال تكنولوجيا الخرسانة.. ندوة بجامعة المنصورة بالتعاون مع جامعة برلين
الاتجاهات البحثية الجديدة في مجال تكنولوجيا الخرسانة.. ندوة بجامعة المنصورة بالتعاون مع جامعة برلين
الاتجاهات البحثية الجديدة في مجال تكنولوجيا الخرسانة.. ندوة بجامعة المنصورة بالتعاون مع جامعة برلين
الاتجاهات البحثية الجديدة في مجال تكنولوجيا الخرسانة.. ندوة بجامعة المنصورة بالتعاون مع جامعة برلين
الاتجاهات البحثية الجديدة في مجال تكنولوجيا الخرسانة.. ندوة بجامعة المنصورة بالتعاون مع جامعة برلين
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جامعة برلين جامعة المنصورة أخبار مصر

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