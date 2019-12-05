Advertisements
Advertisements
Advertisements

رضوى الشربيني: ممكن تنقذوا حياة المكتئبين بهذه الطريقة (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:17 م
Advertisements
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إن الاكتئاب مرض العصر، موضحة أن الاكتئاب فقدان لشهية وحب الحياة، وفقدان للشغف، وفقدان للنفس، معلقة: "الاكتئاب بييجي لما الإنسان يحس إن كل الأبواب اتقفلت في وشه".

وتابع "الشربيني"، خلال تقديم برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس، موجهة حديثها للسيدات: "ممكن تكوني إنقاذ لحياة شخص، بالكلمة الطيبة، والاستماع للآخر"، مؤكدة أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن فتح الباب للآخر والاستماع له ممكن أن ينقذ حياة الشخص من الموت.

ونوهت الإعلامية، بأن الاكتئاب مرض مثل السرطان، وقد يوصل الإنسان إلى الموت، معلقة: "خففوا على نفسكم أثقال الحياة، الحياة ثقيلة ومتخلوهاش توديكم لمرض الاكتئاب؛ لأن الاكتئاب ممكن يموت".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سي بي سي رضوى الشربيني توك شو أخبار مصر

أخبار تهمك

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج البيرنابيو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ أقل من ساعتين

الأسطورة يكتب عنوان الرحيل.. طلب مفاجئ من ميسي يقلب الطاولة في برشلونة

منذ نصف ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

منذ ساعة و نصف

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر BEIN SPORT كورة جول مباراة قطر والسعودية رابط ماتش السعودية

منذ حوالي 8 ساعات

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 21 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

70 مليون يورو تحسم صفقة كبرى لصالح برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

استشاري نفسي يكشف عن أعراض الاكتئاب.. ويحذّر من هؤلاء الأشخاص

رضوى الشربيني تعلق على شائعة وفاة إليسا

كيف تؤثر تصريحات ريهام سعيد على نفسية أصحاب "الوزن الزائد"؟

تعليق غير متوقع من ريهام سعيد على حملة رضوى الشربيني لمواجهة السمنة

مريضة سمنة مفرطة تلد بإعجوبة.. والأطباء: الحالة كانت تحدي

رضوى الشربيني لـ الفتيات: "انزلوا بسقف توقعاتكم بدل ما يقع على دماغكم يفتحها" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

06:03 م

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج البيرنابيو.. وجوارديولا يستقبله!

06:04 م

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر BEIN SPORT كورة جول مباراة قطر والسعودية رابط ماتش السعودية

11:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status