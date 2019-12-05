رضوى الشربيني: ممكن تنقذوا حياة المكتئبين بهذه الطريقة (فيديو)

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إن الاكتئاب مرض العصر، موضحة أن الاكتئاب فقدان لشهية وحب الحياة، وفقدان للشغف، وفقدان للنفس، معلقة: "الاكتئاب بييجي لما الإنسان يحس إن كل الأبواب اتقفلت في وشه".



وتابع "الشربيني"، خلال تقديم برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس، موجهة حديثها للسيدات: "ممكن تكوني إنقاذ لحياة شخص، بالكلمة الطيبة، والاستماع للآخر"، مؤكدة أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن فتح الباب للآخر والاستماع له ممكن أن ينقذ حياة الشخص من الموت.



ونوهت الإعلامية، بأن الاكتئاب مرض مثل السرطان، وقد يوصل الإنسان إلى الموت، معلقة: "خففوا على نفسكم أثقال الحياة، الحياة ثقيلة ومتخلوهاش توديكم لمرض الاكتئاب؛ لأن الاكتئاب ممكن يموت".

