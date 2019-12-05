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«يلا شووت» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش السعودية جودة متعددة NOW

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:52 م
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بوابة الفجر
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يحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط والمنتخب قطر في المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط أيضًا.

يجب على أحد المنتخبين في هذه المباراة الفوز لأنه في حالة التعادل سيخوض المنتخبان شوطين إضافيين ثم يحتكمان بركلات الترجيح في حال استمرار التعادل في الشوطين الإضافيين، كما سيتم تطبيق التغيير الرابع في الشوطين الإضافيين.

ويطمح كلا من المنتخب القطري بطل آسيا والمنتخب السعودي في الفوز باللقب الخليجي وستكون هذه المباراة ثأرية للمنتخب السعودي بسبب خسارته على يد المنتخب القطري بهدفين نظيفين في كأس آسيا مطلع العام الجاري.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين على المستوى الخليجي في الرياض في ديسمبر عام 2014 وتحديدا في المباراة النهائية لخليجي 22 وحقق فيها المنتخب القطري الفوز بهدفين مقابل هدف وتوج باللقب للمرة الثالثة.

* التشكيل المتوقع :
من المتوقع أن تخوض قطر المباراة بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى : سعد الشيب
خط الدفاع : طارق سلمان وبيدرو ميجيل وبوعلام خوخي وعبد الكريم حسن
خط الوسط : سالم الهاجري تعبد العزيز حاتم وأكرم عفيف
خط الهجوم : حسن الهيدوس وإسماعيل محمد والمعز علي

أما السعودية فمن المتوقع أن تخوض اللقاء بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى : فواز القرني
خط الدفاع : ياسر الشهراني وزياد الصحفي ومحمد الخبراني وسعود عبد الحميد
خط الوسط : سلمان الفرج ومحمد كنو وعبد الله عطيف
خط الهجوم : سالم الدوسري وعبد الله الحمدان وهتان باهبري

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