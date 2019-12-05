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البحرين إلى نهائي خليجي 24 بعد الفوز على العراق

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:58 م
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البحرين والعراق
البحرين والعراق
الفجر الرياضي
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تأهل منتخب البحرين إلى نهائي كأس الخليج العربي عقب الفوز على البحرين بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في الدور نصف النهائي الذي أقيم اليوم الخميس.

 

البحرين إلى نهائي خليجي 24 بعد الفوز على العراق


سجل للعراق في الوقت الأصلي كل من مهند علي كاظم وإبراهيم بايش ، أما البحرين فسجلت ثنائية عبر كل من عبد الله خالد الهزاع ومحمد جاسم مرهون .

 

وحسم منتخب البحرين المباراة لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.


 



وجاءت تشكيلة منتخب العراق على النحو التالي:

حراسة المرمى : جلال حسن.

خط الدفاع : علاء مهاوي، على فائز، ميثم جبار، علي عدنان.

خط الوسط : أمجد عطوان، صفاء هادي، إبراهيم بايش، علاء عبد الزهرة.

خط الهجوم : مهند علي.

أما منتخب البحرين فقد دخل اللقاء بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى : سيد شبر علوي.

خط الدفاع : وليد الحيام، عبدالله الهزاع، أحمد بو غمار، محمد عادل.

خط الوسط : محمد الحردان، محمد عبدالوهاب، عبدالوهاب المالود، سيد ضياء سعيد، محمد مرهون.

خط الهجوم : تياجو أقوستو.


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رياضة العراق البحرين الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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