تأهل منتخب البحرين إلى نهائي كأس الخليج العربي عقب الفوز على البحرين بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في الدور نصف النهائي الذي أقيم اليوم الخميس.

البحرين إلى نهائي خليجي 24 بعد الفوز على العراق





سجل للعراق في الوقت الأصلي كل من مهند علي كاظم وإبراهيم بايش ، أما البحرين فسجلت ثنائية عبر كل من عبد الله خالد الهزاع ومحمد جاسم مرهون .

وحسم منتخب البحرين المباراة لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.











