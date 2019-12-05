قرية نهطاي تتشح بالسواد بعد مصرع اثنين من أبنائها في حادث مصنع الخرطوم



وقال أهالى القرية، إن الشاب محمد العزب جمال الدين فى العقد الثالث من العمر خريج ليسانس أداب لغة عربية 2007 ، واتجه للعمل فى إحدى مصانع السيراميك فى مدينه العاشر من رمضان ثم انتقل للعمل فى مصنع السيراميك بالسودان عن طريق مدير المصنع، وتزوج وأنجب يوسف 5 سنوات.



وأضاف الأهالى أن محمد العزب، يعتبر العائل الوحيد لأسرته.



وكشف الأهالى أن المتوفى الثانى يدعى أحمد عبد الحكم الصيفى، 27 عاما، وهو الأخ الأصغر بين أشقائه، ومتزوج ولديه طفلين وعمل فى مصنع العاشر من رمضان منذ فترة زمنية، وبعدها انتقل للعمل فى مصنع السيراميك بالسودان.



وأوضح الأهالى أن من المنتظر وصول جثمان المتوفين لدفنهم فى مسقط رأسهم بالقرية يوم السبت القادم وتستعد القرية لإقامة مراسم العزاء.



وكان السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، أعلن أن أربعة مصريين توفوا في حادث انفجار مصنع للسيراميك بمدينة الخرطوم بالسودان من بينهم اُثنين بمحافظة الغربية، موضحًا أن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع، وهو ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن عشرين شخصا من جنسيات مختلفة.



وأضاف أن السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، تواصل فور وقوع الحادث مع مدير المصنع والمسؤولين السودانيين، حيث تتوالى جهود واتصالات السفارة بكافة الجهات السودانية المعنية لضمان سرعة نقل الجثامين إلى مصر بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

خيم الحزن والأسى على قرية نهطاى التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك عقب تلقيهم خبر مصرع اثنين من أبناء القرية وهم محمد العزب جمال الدين، 32 عاما، وأحمد عبد الحكم الصيفى، 27 عاما في حادث انفجار مصنع السيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم.وكشف أهالى القرية أن الشابين يعملان فى مصنع السراميك بالسوادن منذ خمس سنوات عن طريق مدير مصنع فى مدينة العاشر من رمصان.