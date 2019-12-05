استشاري عن إنجاز المشروع القومي للطرق: كان مقرر له الانتهاء في 2030 (فيديو)

قال الدكتور عماد الدين نبيل، استشاري طرق ومرور دولي، إنه منذ إطلاق المشروع القومي للطرق وحتى الآن، تم إضافة حوالي 7 آلاف كيلو متر، ويتبقى ألف كيلو للانتهاء من هذه المرحلة.



وأضاف "نبيل"، خلال تصريحته لـ التليفزيون المصري، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ الطرق التي كان مقرر لها أن تنتهي في عام 2030، معلقًا: "نسبق الزمن بـ11 سنة، وهذا إنجاز وإعجاز لدولة المصرية وإلى القيادة السياسية، التي تدعم هذا العمل دائمًا".



وأوضح أن الطرق هي شرايين التنمية، وبدونها لن تستطيع مصر فعل أي شيء، مشيرًا إلى أن مؤشر التنافسية الدولية يؤكد أن قطاع الطرق المصري أصبح مؤهلًا، وفي المرتبة 28 على مستوى العالم في اجتذاب الاستثمار.

