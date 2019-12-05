داعية: الإسلام جاء للحفاظ على الأبدان قبل الأموال (فيديو)

قال الشيخ مصطفى عبد السلام، الداعية الإسلامي، إن الإسلام جاء للحفاظ على الأبدان قبل أن يحافظ على الأموال، لافتًا إلى أن الصلاة أو الصيام أو الزكاء من الفرائض في الإسلام، ورغم ذلك إذا كانت تؤثر على صحة الإنسان بسبب مرض أو عملية جراحية، فعلى الإنسان أن يصلي قائمًا، فإن لم يستطيع فيصلي قاعدًا، أو على جنبه، وكذلك الحامل عليها أن تفطر في أيام رمضان حفاظَا على صحتها، وصحة الجنين، وأن تعوض هذه الأيام بعد ذلك.



وتابع "عبد السلام"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر محرم، ولكن إذا كان الإنسان في الصحراء، ولم يجد شيئًا يأكله أو يشربه، فعليه أن يأكل قدر ما يسد جوعه، فإذا زاد عن ذلك، فسيحاسب من الله.



ولفت إلى أن الأمور المحرمة إذا كان فعلها لصالح البدن والحياة، تنقلب من كونها محرمة، وتتحول إلى كونها مباحة، بشرط الضرورة، معقبًا: "الضرورات تبيح المحرمات".



