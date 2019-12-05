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رعب في أوروبا.. ميلان يُجهز لضم أفضل لاعب في العالم والتعاقد مع المدرب الأفضل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:46 م
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ميلان milan
ميلان milan
علاء خليف
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فجرت تقارير صحفية إيطالية مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص رغبة مستثمر ورجل أعمال فرنسي وواحد من أثرياء العالم في شراء نادي إيه سي ميلان الإيطالي خلال الفترة القادمة من مالكه الحالي باولو سكاروني.
ملياردير فرنسي يدرس شراء إيه سي ميلان:

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن الملياردير الفرنسي "برنار آرنو" أحد أبرز المستثمرين في فرنسا وأوروبا، مالك شركة "LVMH" الفرنسية العملاقة، والرجل الأغني في العالم، يرغب في شراء نادي إيه سي ميلان الإيطالي في صفقة ضخمة خلال الفترة القادمة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن بيرنار أرنو ينوي تقديم عرضًا مغريًا تصل قيمته لـ"مليار يورو" إلي باولو سكاروني مالك النادي الإيطالي وذلك لإقناعه بالموافقة على إتمام صفقة بيع إيه سي ميلان، خاصة وأن المالك الحالي لـ"الروسونيري" كان قد رفض عدة عروض ضخمة لبيع النادي في وقت سابق.

جوارديولا وميسي في إيه سي ميلان:

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن الملياردير الفرنسي بيرنار أرنو حال شراءه نادي إيه سي ميلان بشكل رسمي، سوف يقوم بتدعيم فريق الكرة بالنادي بصفقات قوية والتعاقد مع نجوم عالميين وجهاز فني على أعلي مستوي، بالإضافة لإجراء بعض الإصلاحات داخل النادي، والتعاقد مع المزيد من الرعاة لجذب استثمارات صخمة للنادي.

وكشفت تقارير إعلامية أن بيرنار أرنو يستهدف التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني للإنضمام لنادي ميلان الإيطالي، وكذلك التعاقد مع المدرب العالمي بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي، وذلك لتولي القيادة الفنية لـ"الروسونيري" في المرحلة القادمة، لرغبته في إعادة أمجاد النادي الإيطالي وإعادته لحصد الألقاب والبطولات التي غابت عنه سنوات طويلة.

معلومات عن الملياردير الفرنسي بيرنار أرنو:

بيرنار أرنو من مواليد 5 مارس لعام 1949 فرنسي الجنسية ويبلغ عمره 70 عامًا، وهو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون، وهي شركة أزياء فرنسية متخصصة في المنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة والساعات والمجوهرات والاكسسوارات، وتتكون من أكثر من 50 ماركة عالمية فاخرة.

كما يمتلك الملياردير الفرنسي وعائلته مجموعة شركات (LVMH) الفرنسية العملاقة.

وحصل برنارعلى الترتيب الأول في قائمة أغنياء أوروبا، والمرتبة الرابعة في قائمة أغنياء العالم لسنة 2018 بثروة إجمالية تقدر بـ72 مليار دولار أمريكي، وفي يوليو 2019، مع أصول بلغت قيمتها 92 مليار يورو أصبح "أرنو" الرجل الأغني في فرنسا وأوروبا والثاني عالميا.

ووفقًا لمجلة "CHALLENGES" العالمية أن الفرنسي بيرنار أرنو أصبح في نوفمبر الماضي أغني رجل في العالم، بعدما ارتفعت قيمة ثروته إلي 119 مليار دولار، بفضل استحواذه على مجموعة شركات "تيفاني" الشهيرة للمجوهرات بصفقة قيمتها 16 مليار دولار، ليتفوق على بيل جيتس مالك شركة مايكروسوفت.

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ميلان الإيطالي ميلان ميسي ليونيل ميسي جوارديولا برشلونة إيه سي ميلان

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