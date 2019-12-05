غضب عارم وسخط حكام المنوفية بسبب الغياب عن إدارة المباريات

تسود حالة من الغضب العارم والسخط بين حكام المنوفية، بجميع الدرجات بسبب تجاهل اللجنة الرئيسية برئاسة جمال الغندور لهم خلال الفترة الماضية والحالية.



وأبدى حكام المحافظة إستياؤهم من عدم الإعتماد عليهم في إدارة المباريات في القسم الثاني، سوى عدد قليل، وغياب عدد كبير من الحكام عن الظهور في القسم الثالث.



كما أبدى البعض حزنه الشديد من الغياب أيضاً عن الظهور في إدارة لقاءات دوري القطاعات على مستوى الجمهورية.



وعقد أمس عدد كبير من الحكام جلسه ساخنة، لبحث تلك الأزمة خاصة في ظل حالة التجاهل التي تضرب حكام المنوفية منذ عدة مواسم.



وأبدى عدد من جماهير الكرة بالمنوفية، إستيائهم من ظهور بعض الحكام الجدد والشباب في إدارة مباريات كأس مصر، مؤخراً، والإستعانة بمحكات بدلاً من الإستعانة بعدد من حكام المنوفية المتميزين، حيث طالب بعضهم من محمد عباس رئيس لجنة حكام المنوفية، أن يقف بقوة في ظهر حكامه حتى ينظر لهم بعين العدالة والإعتبار في المرحلة المقبلة.



