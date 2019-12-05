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"كان بينام ساعتين من زحمة الشغل".. نجل الفنان محمد عوض يكشف أسرار في حياة والده

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:45 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المخرج عادل عوض، نجل الفنان محمد عوض، إن والده كان لديه شخصية جادة في العمل وفي المنزل، لكن أحيانًا تكون لديه شخصية ساخرة في المنزل، عند وجود ضيوف.

وتابع نجل الفنان محمد عوض، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الحميس،: "طول مفيش ناس في البيت بيكون شخصية مرهقة عايز ينام، وممنوع كلام أو دوشة في البيت، عشان يلحق ينام ساعتين، عشان عنده فيلم أو مسرحية، وساعات قد يعمل في فيلمين ومسرحية في وقت واحد".

ولفت إلى أنه كان يذهب مع والده في العمل عند وجود تصوير مشاهد للأطفال، ومن هنا حب العمل في مجال السينما، مشيرًا إلى أن أجواء السينما لفتت انتباهه سواء الديكور الغير حقيقي، او حركة الكاميرا أو الإكسسوار.
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