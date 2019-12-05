نتيجة مباراة السعودية اليوم ضد قطر (خليجي 24) مشاهدة مباراة السعودية وقطر بثًا مباشرًا بدون تقطيع

كورة ستار تابع البث الحي المباشر لمباراة منتخب السعودية بقيادة مدربه هيرفي رينارد مع منتخب قطر اليوم الخميس 5 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس الخليج العربي والتي تقام نسختها الحالية في قطر YALA SHOOOT PLUS ويسعى كلا المنتخبان لتحقيق الفوز في هذة المباراة من أجل الاقتراب خطوة جديدة من تحقيق لقب كأس الخليج KOORA ONLINE.





يلا شوت حصري مشوار السعودية قبل مواجهة قطر YALA LIVE :-

وكان المنتخب السعودي قد نجح في التأهل كمتصدر لمجموعته برصيد 6 نقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى من منتخب الكويت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد KOORA STAR والفوز في المباراتين التاليتين على منتخبي عمان بثلاثية مقابل هدف وحيد وعلى منتخب البحرين بنتيجة هدفين مقابل لا شيء GOAL KOORA وسيلتقي منتخب قطر والذي حل في وصافة المجموعة الأخرى في كأس الخليج خلال نسخته الحالية YALA SHOOOT PLUS.





كورة أونلاين مشوار منتخب قطر قبل مواجهة المنتخب السعودي في كأس الخليج GOAL KOORA :-

وبدأ منتخب قطر تلك البطولة بشكل سيئ حيث خسر في مباراته الافتتاحية من منتخب العراق بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ولكنه عاد بقوة وفاز على منتخب اليمن بنتيجة سداسية نظيفة KOORA ONLINE وحقق فوزا صعبا على منتخب الامارات بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وهي المباراة التي صعدته به للدور النصف نهائي في البطولة الحالية COOL KOORA.





يذكر أن منتخب قطر قد نجح في الفوز بكأس الأمم الآسيوية الماضية على حساب منتخب اليابان في المباراة النهائية، حيث قدم المنتخب مستويات مميزة للغاية من أجل تحضير هذا الفريق لبطولة كأس العالم في قطر 2022 وتقديم مستويات ونتائج جيدة BEIN MATSH حيث سيشارك منتخب قطر أيضاً في بطولة كوبا أمريكا 2020 المقبلة والتي ستقام في كولومبيا والأرجنتين في شهري يونيو ويوليو المقبلين KOORA LIVE.



