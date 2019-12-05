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تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة من "ممالك النار" الـ"14"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:41 م
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بوابة الفجر
شيماء يونس
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 أعلن القائمون علي مسلسل "ممالك النار"، موعد الحلقة الأخيرة، والتي من المقرر أن تكون يوم الأثنين القادم، حيث أن عدد حلقات المسلسل ١٤ حلقة.


يشارك في هذا العمل الفني العظيم، عدد من نجوم العرب، منهم خالد النبوي الذي يقوم بدور طومان باي، والذي تصدر أسمه تريند تويتر خلال أولي حلقاته، محمود نصر يقوم بدرو سليم الأول، رفيق علي أحمد بدور محمد الفاتح. كما يضم هذا المسلسل عدد من النجوم العالميين في عدة مجالات منها الديكور، الملابس و المكياج من بريطانيا، كولومبيا و أستراليا.

 ويذكر أن المسلسل هو عملي درامي تاريخي ضخم، عرض عبر شبكة قنوات MBC، يحكي جانبا من تاريخ الصراعات في المنطقة، الذي يجسد صراع المماليك في مصر مع العثمانيين، في بداية القرن السادس عشر، حيث كانت هذة الفترة مليئة بالأحداث، ويعرض المسلسل هذة الحقبة التاريخية كاشفًا العديد من الحقائق، بعد فترة طويلة من التوقف عن إنتاج الأعمال الدرامية التاريخية.
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