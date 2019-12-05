بث مباشر| مشاهدة مباراة السعودية وقطر مباشرة الآن عبر Alkass Two HD - OMAN SPORTS - Kuwait TV Sport - Alkass One HD

يترقب عشاق الكرة العربية مواجهة من العيار الثقيل سوف تجمع بين منتخب قطر ونظيره منتخب السعودية، مساء اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر ديسمبر لعام 2019، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للنسخة 24 من بطولة كأس الخليج العربي، والتي تقام في العاصمة القطرية "الدوحة"، وتنتهي يوم الثامن من الشهر الحالي.





التوقيت الرسمي لمباراة السعودية وقطر في كأس الخليج العربي:

متابعة بث مباشر YALLA SHOOT لمباريات بطولة (خليجي 24) بدون تقطيع وجودة فائقة، تابع رابط شغال لماتش (قطر ضد السعودية) في الدور قبل النهائي للبطولة الخليجية، حيث حدد اتحاد كأس الخليج العربي، موعد المواجهة المرتقبة بين المنتخبين السعودي والقطري اليوم الخميس 5 – 12 – 2019 في تمام الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة،5:00 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستقام المباراة على ملعب الجنوب في دولة قطر، تابع بث مباشر لقناة (الاتحاد الآسيوي يوتيوب) الناقلة لمباريات البطولة LIVE.





سجل المنتخبات الفائزة بكأس الخليج العربي عبر التاريخ:

شاهد بث مباشر (كورة لايف) مواجهة (SUDIEA VS QATAR) عبر رابط يوتيوب بجودة تناسب جميع السرعات، حيث نجح 6 منتخبات في التتويج بكأس بطولة الخليج العربي عبر التاريخ هم، منتخب الكويت الأكثر تتويجًا بلقب البطولة بـ10 ألقاب، بينما حققت منتخبات السعودية وقطر والعراق اللقب الخليجي 3 مرات لكل منهم، وحصد منتخبي الإمارات وعمان لقب البطولة مرتين، تابع بث مباشر مباراة السعودية اليوم عبر رابط الأسطورة LIV7HD.





قمة سياسية بين قطر والسعودية على "المستطيل الأخضر":

يسيطر الطابع السياسي على مباراة السعودية وقطر مساء الليلة في بطولة خليجي 24، حيث شهدت الفترة الماضية خلافات سياسية قوية بين البلدين، هذه الخلافات كادت أن تدفع المنتخب السعودي للاعتذار عن المشاركة في النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج العربي على الأراضي القطرية، لكن القيادة السعودية تراجعت قبل انطلاق البطولة وأعلنت الموافقة علي الذهاب لقطر والمشاركة في البطولة الخليجية، ويتطلع منتخب الأخضر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم علي صاحب الأرض والضيافة والتأهل للمباراة النهائية والاقتراب من حصد لقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.





قنوات مفتوحة تنقل مباراة السعودية ضد قطر في كأس الخليج العربي:

تذاع مباراة السعودية ضد قطر اليوم الخميس عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 الناقل الرسمي لمباريات بطولة كأس الخليج العربي بتعليق التونسي (عصام الشوالي)، كما ستذاع المباراة عبر بعض القنوات المفتوحة وهي:

- Alkass Two HD

- OMAN SPORTS HD

- Kuwait TV Sport

- Alkass One HD

كما يمكنكم متابعة بث مباشر KOOORA 4 LIVE لمباراة السعودية وقطر، من خلال روابط البث المباشر المتوفرة من خلال موقعنا الفجر الرياضي، مشاهدة بث مباشر YOUTUBE مباراة نصف نهائي خليجي 24 بدون تقطيع عبر BEIN SPORTS CONNECT بجودة فائقة تناسب جميع السرعات.



