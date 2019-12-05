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إصابة تلميذ بجرح قطعى فى مشاجرة مع زميله بالسويس

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:40 م
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اصابة طالب
اصابة طالب
أبوبكر عبد المعز
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أصيب تلميذ فى الصف الاول الابتدائى بجرح قطعى اثر اعتداء زميله عليه المقيد فى الصف الخامس الابتدائى بالحجارة عليه أثناء اليوم الدراسى باحد المدارس الخاصة بشارع الجلاء بمحافظة السويس.

وكانت إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم فى السويس، تلقت اخطارا باصابة الطفل يوسف محمود عبد الحى بعدة اصابات خطرة أدت الى اصابته بجرح قطعى وضعف الرؤية لديه نتيجة اعتداء زميله فى الصف الخامس الابتدائى بالحجارة فى وجهه اثناء مشاجرة بينهم اثناء اليوم الدراسى باحد المدارس الخاصة الكائنة بشارع الجلاء بحى السويس.

وقام أهالى الطفل بنقل الطالب الى مستشفى السويس العام وأوضح تقرير طبى مبدئى التشخصيص المبدئى لحالة الطفل انه اصيب بجرح قطعى فى العين اليمنى بالاضافة الى 4 غزر وجرح فى القرنية ادى إلى ضعف الرؤية وتورم شديد بالجفن العلوى.

وقام والد الطفل بتحرير محضر رقم 33 احوال قسم السويس ضد إدارة المدرسة بتهمة الاهمال لتعرض نجلهم لتلك الاصابات اثناء تواجده داخل المدرسة.
إصابة تلميذ بجرح قطعى فى مشاجرة مع زميله بالسويس
إصابة تلميذ بجرح قطعى فى مشاجرة مع زميله بالسويس
إصابة تلميذ بجرح قطعى فى مشاجرة مع زميله بالسويس
إصابة تلميذ بجرح قطعى فى مشاجرة مع زميله بالسويس
إصابة تلميذ بجرح قطعى فى مشاجرة مع زميله بالسويس
إصابة تلميذ بجرح قطعى فى مشاجرة مع زميله بالسويس
إصابة تلميذ بجرح قطعى فى مشاجرة مع زميله بالسويس
إصابة تلميذ بجرح قطعى فى مشاجرة مع زميله بالسويس
إصابة تلميذ بجرح قطعى فى مشاجرة مع زميله بالسويس
إصابة تلميذ بجرح قطعى فى مشاجرة مع زميله بالسويس
إصابة تلميذ بجرح قطعى فى مشاجرة مع زميله بالسويس
إصابة تلميذ بجرح قطعى فى مشاجرة مع زميله بالسويس
إصابة تلميذ بجرح قطعى فى مشاجرة مع زميله بالسويس
إصابة تلميذ بجرح قطعى فى مشاجرة مع زميله بالسويس
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الكلمات المفتاحية

جرح قطعى المدارس الخاصة الصف الاول الابتدائى السويس

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