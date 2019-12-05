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أسعار الأسمنت اليوم الخميس 5-12-2019.. وارتفاع طفيف في سعر طن الأسمنت

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:34 م
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سعر طن الأسمنت اليوم
سعر طن الأسمنت اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم.. وارتفاع طفيف في سعر طن الأسمنت

ارتفعت أسعار الأسمنت اليوم الخميس بشكل طفيف ليرتفع سعر طن الأسمنت بنحو 3 جنيهات، استهلت أسعار الأسمنت تعاملات الشهر بتراجع لتعاود الاستقرار والصعود الطفيف،  وبلغ إجمالي التراجع في أسعار الأسمنت خلال شهر نوفمبر نحو 50 جنيهًا  مع استمرار حالة الركود في سوق مواد البناء خاصة مع ارتفاع أسعار الحديد،  وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت:


أسعار الأسمنت المسلح

مسلح العربية للأسمنت ارتفع  جنيهان ليسجل 805 جنيهًا للطن
النصر من العربية للأسمنت استقر عند سعر 790  جنيهًا للطن
أسعار أسمنت المنيا أسيك  سجل سعر 800 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت حورس سجل سعر 790 جنيهًا
أسعار أسمنت الصخرة استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت لافارج المخصوص استقر ليسجل سعر  793 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 783 جنيهًا
سعر أسمنت العسكري استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا
سعر أسمنت سيناء استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا
سعر أسمنت حلوان ارتفع 3 جنيهات ليسجل سعر 803 جنيهًا للطن
سعر أسمنت مصر بني سويف سجل سعر 808 جنيهًا للطن
سعر أسمنت السويدي استقر ليسجل سعر 805 جنيهًا للطن
سعر أسمنت المسلة  استقر ليسجل سعر 808 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري بني سويف  استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت الأبيض

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2450 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء سجل سعر 2420 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال سجل سعر 2375 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة سجل سعر 2400 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض سجل سعر2400 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت مخلوط

سعر أسمنت النخيل تراجع جنيهان ليسجل سعر 723 جنيهًا

سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 720 جنيه

سعر أسمنت الواحة ارتفع 3 جنيهات ليسجل سعر 730 جنيها


أسعار الأسمنت المقاوم
سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر  840 جنيه
سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 860 جنيه
السويس سي ووتر سجل سعر 830 جنيهًا
سعر السويدي المقاوم سجل سعر 855 جنيهًا للطن



أسعار مواد البناء خلال 2019

سيطرت التقلبات على سوق المواد البناء خلال تعاملات 2019 في ظل تعنت المشتري ومحاولة المصانع تحفيز الحركة بالأسواق لتمر أسعار الحديد خلال العام الجاري بحالة من التذبذب الكبير في سعر طن الحديد، نتيجة لتغير السعر أكثر من مرة في الشهر الواحد، حيث تراجع  بشكل قوي مطلع العام الجاري، لتتراجع بنحو ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى بعد تراجع أسعار البليت بنحو 70 دولار ليسجل متوسط سعر الطن من خام الحديد "البليت" 655 دولار، بجانب تخفيض مجلس الوزارء سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات، ويضاف على ذلك تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، ليعاود الصعود مرة أخر خلال الشهر الجاري مع ارتفاع أسعار البليت لتسجل نحو 700 دولار للطن بجانب ارتفاع سعر الخردة بنحو 100 دولار للطن، وسجلت قيمة الارتفاع منذ بداية الشهر وحتى الأن نحو 800 جنيهًا.

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