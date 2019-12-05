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مشاهدة مباراة السعودية ضد قطر بث مباشر qatar vs saudi نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم live

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:22 م
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بوابة الفجر
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قمة نارية تجمع بين منتخب السعودية ونظيره منتخب قطر مساء اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر لعام 2019 على أرضية ستاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) التي تستضيفها دولة قطر في الفترة الحالية.

موعد مباراة قطر ضد السعودية في نصف نهائي "خليجي 24":
بث مباشر COOL KORA لمباريات بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24)، مشاهدة مجانية مباراة قطر ضد السعودية في نصف نهائي البطولة الخليجية KORA STAR، حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين المنتخبين القطري والسعودي اليوم الخميس 5 – 12 – 2019 في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبوظبي، والخامسة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، شاهد مباراة السعودية LIVE.

طريق السعودية وقطر حتي الوصول لنصف نهائي كأس الخليج:
بث مباشر قناة (الاتحاد الآسيوي) الناقلة لمباراة السعودية ضد قطر ALAAN TV، المنتخب السعودي تأهل للدور نصف النهائي بالبطولة بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، من انتصارين على البحرين 2-0، عمان 3-1، وخسارة أمام الكويت 3-1، بينما تأهل منتخب قطر لهذا الدور بعدما احتل وصافة المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط ايضًا بالفوز على اليمن 6-0، والإمارات 4 – 2، بينما خسر أمام العراق 2-1، تابع مباراة السعودية علي KORA LIVE.

القنوات الناقلة لمباراة (السعودية × قطر) في خليجي 24 اليوم:
تابع البث التليفزيوني المباشر لمباراة السعودية ضد قطر اليوم الخميس في نصف نهائي كأس الخليج 24 NOW ماتش، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة الناقل الرسمي للبطولة الخليجية، وستكون المباراة متاحة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق التونسي (عصام الشوالي)، كما تستطيعون متابعة المباراة عبر خدمة البث المباشر على موقعنا الفجر الرياضي على رابط YALLA SHOOT.

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