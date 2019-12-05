"ياتصيب ياتخيب".. مسرحية أحمد آدم وسمية الخشاب في موسم الرياض





وعلقت "سمية" على البوستر قائلة: " "إنتظرونا احبائي قريبا انا والنجم احمد آدم ومجموعه من النجوم في مسرحيه"ياتصيب ياتخيب"، السعوديه، مصر، جده، هيئه الترفيه، مدينه الملك عبد الله للاقتصادية، سميه الخشاب، احمد ادم، حجاج عبد العظيم".





يشارك في مسرحية "يا تصيب يا تخيب" كلاً من أحمد آدم، وسمية الخشاب، وسامح حسين، وحجاج عبدالعظيم، ومروة عبدالمنعم، ومصطفي هريدي، والممثلة والمطربة اللبنانية نانيتا، وهي من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن ومن اخراج محسن رزق، وأشعار وكلمات أغاني أحمد حسن راؤل، الحان وموسيقى هيثم الخميسي، ديكور حمدي عطية، والمنتج الفني وليد النجار.

شاركة الفنانة سمية الخشاب صورة لبوستر يجمعها مع الفنان أحمد آدم، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".