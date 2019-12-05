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إزاي تحمي نفسك من الحسد.. أزهري يرد (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:22 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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وضع الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر، روشتة تحمي من الحسد، قائلًا: "أول ما تلاقي صدرك قفل اعرف إنك اتعرضت لابتلاء سواء عين أو شيء آخر"، موضحًا أنه عند الضيق نقول: "بسم الله على نفسي، بسم الله على أهلي، بسم الله على مالي، بسم الله على ديني، اللهم راضني بقضائك حتى لا أحب تأخير ما عجلت، ولا تعجيل ما أخرت"، مثلما كان يفعل النبي، صلى الله عليه وسلم.

وشدد "رضا"، خلال حواره مع الإعلامية لمياء فهمي، ببرنامج "وبكرة أحلى"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء اليوم الخميس، على ضرورة المواظبة على الأذكار، بعد تأدية الفرائض، وحسن التوكل على الله.

وأضاف أنه يجب أن يكون المسلم على الوضوء تادائم، وقراءة المعوذتين باستمرار، وقول: "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ".
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توك شو الأزهر الشريف اخبار مصر إزاي تحمي نفسك من الحسد

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