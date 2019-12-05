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الصحة: الإعلان عن حركة تظلمات تكليف الأطباء الأسبوع القادم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:19 م
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الصحة
الصحة
منى صموئيل
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قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الأطباء الذين لم يتقدموا للتكليف في المواعيد المحددة يمكنهم التقدم في حركة التظلمات المقرر الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم، أو مع حركة التكليف القادمة مارس 2020، وذلك طبقًا لقانون التكليف.

وكانت وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، على تكليف 100% من الأطباء المتقدمين لحركة تكليف سبتمبر 2019 وإلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية.

ياتي ذلك في إطار سياسة التعليم والتدريب الطبي المستمر التي تتبناها وزارة الصحة والسكان الفترة الحالية، بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وكانت الوزارة في وقت سابق أعلنت عن ظهور نتيجة المتقدمين لحركة الدفعة التكميلية تكليف سبتمبر 2019 وإلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية.
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الكلمات المفتاحية

حركة التظلمات برنامج الزمالة المصرية الصحة والسكان الأطباء الأسبوع القادم

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