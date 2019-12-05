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نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم| بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية ضد قطر live hd

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:18 م
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بوابة الفجر
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يلا شووت بلس متابعة حية ومباشرة لمباراة قطر ضد السعودية، اليوم الخميس 5 ديسمبر الجاري، YALLA SHOOT PLUS ضمن منافسات دور النصف النهائي لكأس الخليج العربي.

كوول كورة، حيث يستضيف ملعب الجنوب بالدوحة، مباراة قوية لأصحاب الأرض أمام الأخضر السعودي، COOL KORA على حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

موعد مباراة قطر والسعودية بخليجي 24
وتُقام مباراة قطر ضد السعودية على ملعب الجنوب بالدوحة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والسعودية بخليجي 24
الأسطورة وتُذاع مباراة قطر والسعودية، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD والمفتوحة، وقنوات الكأس ALKASS HD، alostora مباراة قوية تجمع بين قطر والسعودية في نصف نهائي خليجي 24.

كورة جول وتأهل المنتخب السعودي للنصف النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما تأهل المنتخب القطري بالمركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، KORA GOAL قطر تواجه السعودية بملعب الجنوب في الدوحة.

كورة ستار حيث سيدخل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر السعودي، المباراة طامحًا لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على اللقب، KORA STAR رينارد يسعى لتحقيق أولى ألقابه مع المنتخب السعودي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة قطر والسعودية، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط دوري بلس DAWRY PLUS قطر تسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، للتأهل للمباراة النهائية.
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