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kora ماتش HD مشاهدة مباراة السعودية وقطر online بث مباشر السعودية ضد قطر تابع لايف مباراة sudia ضد qatar الاسطورة HD

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:12 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر 5-12-2019 كأس الخليج العربي خليجي 24
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موعد مباراة السعودية وقطر اليوم
البطولة : كأس الخليج العربي 24
القنوات الناقلة : بي ان سبورت الغير مشفرة
معلق المباراة : عصام الشوالي
الساعة : 7:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 8:00 مساء بتوقيت السعودية

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