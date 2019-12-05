مران الأهلي| فقرة ترفيهية للاعبين وتدريبات قوية لحراس المرمى استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني

خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة ترفيهية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وجاء قيام فايلر بتخصيص هذه الفقرة الترفيهية للنزول بالحمل التدريبي للاعبين ولتخفيف الضغط عليهم وخوفًا من تعرضهم للإجهاد في ظل خوض الفريق لعدة مباريات خلال فترة زمنية قصيرة.



وفي سياق أخر اكتفى علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم على هامش المران.



ولم يشارك لطفي في تدريبات حراس المرمى التي قادها ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى واكفتى بالتأهيل.



وفي نفس السياق خاض الثلاثي محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير تدريبات قوية على هامش المران الجماعي اليوم الخميس.



وحرص ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، على تجهيز الشناوي وإكرامي لمباراة الغد أمام الهلال السوداني من خلال الوحدات التدريبية المتنوعة.



ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني مساء غد الجمعة على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.