Advertisements
Advertisements
Advertisements

مران الأهلي| فقرة ترفيهية للاعبين وتدريبات قوية لحراس المرمى استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة ترفيهية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وجاء قيام فايلر بتخصيص هذه الفقرة الترفيهية للنزول بالحمل التدريبي للاعبين ولتخفيف الضغط عليهم وخوفًا من تعرضهم للإجهاد في ظل خوض الفريق لعدة مباريات خلال فترة زمنية قصيرة.

وفي سياق أخر اكتفى علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم على هامش المران.

ولم يشارك لطفي في تدريبات حراس المرمى التي قادها ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى واكفتى بالتأهيل.

وفي نفس السياق خاض الثلاثي محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير تدريبات قوية على هامش المران الجماعي اليوم الخميس.

وحرص ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، على تجهيز الشناوي وإكرامي لمباراة الغد أمام الهلال السوداني من خلال الوحدات التدريبية المتنوعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني مساء غد الجمعة على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

أخبار تهمك

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

70 مليون يورو تحسم صفقة كبرى لصالح برشلونة

منذ أقل من ساعتين

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ ساعة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

منذ ساعة الا ربع

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

منذ أقل من ساعة

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر BEIN SPORT كورة جول مباراة قطر والسعودية رابط ماتش السعودية

منذ حوالي 7 ساعات

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 9 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج البيرنابيو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ ساعة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج البيرنابيو.. وجوارديولا يستقبله!

06:04 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

06:03 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status