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Live| بث مباشر السعودية والبحرين في كأس الخليج.. يلا شوت

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:12 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة قطر والسعودية في بطولة كأس الخليج 24 yalla kora
تابع البث حي ومباشر لمباراة السعودية وقطر يلا شوت بلس، رابط مباشر لمباراة السعودية وقطر في بطولة كأس الخليج لايف كورة، متابعة مباريات كأس الخيلج في قطر لايف كورة رابط سريع جودات متعددة.

حيث يجمع ملعب الجنوب بالدوحة مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور ونظيره السعودي في نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24".

كيف وصل السعودية وقطر للمباراة النهائية
رابط مشاهدة لقاء السعودية وقطر اليوم في خليجي 24 YALLA SHOOTS بجودة عالية دون تقطيع
تصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية kooora4live برصيد 6 نقاط، متفوقاً على البحرين والكويت وعمان، بينما تأهل المنتخب القطري في المركز الثاني من المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلف العراق المتصدر،

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي في مواجهة منتخب قطر
شاهد من هنا بث حي لمباراة قطر والسعودية yalla now جودة يوتيوب لايف إتش دي حصري.

بينما سيكون التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية cool kora ضد قطر كما يلي
فواز القرني
سلطان العبدالله – محمد الخبراني – حسن التمباكتي – ياسر الشهراني
سلمان الفرج – عبدالله عطيف – سالم الدوسري
هاتان باهبري – فراس البريكان – عبدالله المالك

التشكيل المتوقع للمنتخب القطري في مواجهة السعودية
متابعة مباراة السعودية وقطر في خليجي 24 اليوم LIVE7HD رابط سريع ومباشر جودة عالية
وسيدخل المدرب فيليكس سانشيزYOUTUBE المدير الفني للمنتخب القطري المباراة بالتشكيل التالي:

سعد الشيب
طارق سلمان – خوخي بو علام – مسعد خضير
بيدرو ميجيل – كريم بوضياف – حسن الهيدوس – سالم الهاجري – عبدالكريم حسن
المعز علي – أكرم عفيف

موعد مباراة قطر والسعودية والقنوات الناقلىة لها
ويمكنكم متابعة المباراة عبر موقع الفجر الرياضي خدمة متابعة مباراة قطر والسعودية COOL KORA برابط سريع جودة عالية، ورابط KORA STAR للجودات المتوسطة، ورابط bein match دون تقطيع.

وتنقل المباراة اليوم الخميس 5 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على عدة قنوات وهي BEIN SPORTS HD المفتوحة بتعليق عصام الشوالي، و ALKASS ONE HD بتعليق خليل البلوشي و ALKASS TWO HD بتعليق منتصر الأزهري و OMAN SPORTS HD بتعليق أحمد الكعبي و KUWAIT SPORTS HD بتعليق طارق الملا.

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