رابط ’’يلا شوت حصري’’ مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ALKASS TWO كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش قطر NOW

شاهد مباراة قطر والسعودية في بطولة كأس الخليج 24 COOL KOORA

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حيث يجمع ملعب الجنوب بالدوحة مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور ونظيره السعودي في نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24".





كيف وصل السعودية وقطر للمباراة النهائية

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تصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية LIVE KORA برصيد 6 نقاط، متفوقاً على البحرين والكويت وعمان، بينما تأهل المنتخب القطري في المركز الثاني من المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلف العراق المتصدر.





التشكيل المتوقع للمنتخب القطري في مواجهة السعودية

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وسيدخل المدرب فيليكس سانشيزLIVE7HD المدير الفني للمنتخب القطري المباراة بالتشكيل التالي:





سعد الشيب

طارق سلمان – خوخي بو علام – مسعد خضير

بيدرو ميجيل – كريم بوضياف – حسن الهيدوس – سالم الهاجري – عبدالكريم حسن

المعز علي – أكرم عفيف





التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي في مواجهة منتخب قطر

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بينما سيكون التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية kooora4live ضد قطر كما يلي





فواز القرني

سلطان العبدالله – محمد الخبراني – حسن التمباكتي – ياسر الشهراني

سلمان الفرج – عبدالله عطيف – سالم الدوسري

هاتان باهبري – فراس البريكان – عبدالله المالك





موعد مباراة قطر والسعودية والقنوات الناقلىة لها

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وتنقل المباراة اليوم الخميس 5 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على عدة قنوات وهي BEIN SPORTS HD المفتوحة بتعليق عصام الشوالي، و ALKASS ONE HD بتعليق خليل البلوشي و ALKASS TWO HD بتعليق منتصر الأزهري و OMAN SPORTS HD بتعليق أحمد الكعبي و KUWAIT SPORTS HD بتعليق طارق الملا.



