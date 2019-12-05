يلا شوت today خليجي 24 مشاهدة مباراة السعودية وقطر اونلاين بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وقطر kora liveمباراة السعودية

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر كأس الخليج العربي 24 اليوم الخميس 05‏/12‏/2019 تغطية مباشرة، يفتح ستاد لخويا الرياضي بالعاصمة القطرية الدوحة أبوابه لمباراة من العيار الثقيل تجمع المنتخب القطري بالمنتخب السعودي، في ثاني مباريات دور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" التي تحتضنها الملاعب القطرية في الفترة من 26 نوفمبر الماضي وحتى 8 دبسمبر المقبل، ويسعى المنتخب السعودي للثأر من العنابي القطري بعد الخسارة أمامهم في المباراة الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس آسيا الماضية التي أقيمت في الإمارات ونجح العنابي القطري في الفوز بهدفين نظيفين، قبل أن يستكمل مشواره في البطولة والتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه على حساب اليابان في المباراة النهائية، وتصدر منتخب الصقور الخضراء مجموعته الثانية في خليجي 24 برصيد 6 نقاط بعد الخسارة من الكويت بثلاثة أهداف لهدف، ثم الفوز على البحرين بهدفين نظيفين، قبل أن يفوز على عُمان بثلاثة أهداف لهدف، ليتأهل للدور نصف النهائي أما منتخب قطر فأحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من الفوز على اليمن بسداسية نظيفة والإمارات بأربعة أهداف لهدفين، والخسارة من العراق بهدفين لهدف في المباراة الأفتتاحية، ونجح المنتخبين بالفوز باللقب ثلاث مرات من قبل، ويعد منتخب الكويت هو صاحب الرقم القياسي بالفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب.

















بطاقة مباراة السعودية Vs قطر.

البطولة : كأس الخليج العربي 24 (نصف نهائي).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + الكأس 1 .

الملعب : استاد الجنوب .

المعلق : عصام الشوالي .





موعد مباراة السعودية وقطر:

في تمام الساعة الــ 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .



