Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت today خليجي 24 مشاهدة مباراة السعودية وقطر اونلاين بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وقطر kora liveمباراة السعودية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
 مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر كأس الخليج العربي 24 اليوم الخميس 05‏/12‏/2019 تغطية مباشرة، يفتح ستاد لخويا الرياضي بالعاصمة القطرية الدوحة أبوابه لمباراة من العيار الثقيل تجمع المنتخب القطري بالمنتخب السعودي، في ثاني مباريات دور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" التي تحتضنها الملاعب القطرية في الفترة من 26 نوفمبر الماضي وحتى 8 دبسمبر المقبل، ويسعى المنتخب السعودي للثأر من العنابي القطري بعد الخسارة أمامهم في المباراة الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس آسيا الماضية التي أقيمت في الإمارات ونجح العنابي القطري في الفوز بهدفين نظيفين، قبل أن يستكمل مشواره في البطولة والتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه على حساب اليابان في المباراة النهائية، وتصدر منتخب الصقور الخضراء مجموعته الثانية في خليجي 24 برصيد 6 نقاط بعد الخسارة من الكويت بثلاثة أهداف لهدف، ثم الفوز على البحرين بهدفين نظيفين، قبل أن يفوز على عُمان بثلاثة أهداف لهدف، ليتأهل للدور نصف النهائي أما منتخب قطر فأحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من الفوز على اليمن بسداسية نظيفة والإمارات بأربعة أهداف لهدفين، والخسارة من العراق بهدفين لهدف في المباراة الأفتتاحية، ونجح المنتخبين بالفوز باللقب ثلاث مرات من قبل، ويعد منتخب الكويت هو صاحب الرقم القياسي بالفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب.




بطاقة مباراة السعودية Vs قطر.
البطولة : كأس الخليج العربي 24 (نصف نهائي).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + الكأس 1 .
الملعب : استاد الجنوب .
المعلق : عصام الشوالي .

موعد مباراة السعودية وقطر:
في تمام الساعة الــ 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

Advertisements

أخبار تهمك

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُجيب هل يحق للأهلي رفض استقبال مباريات الأندية على ملعبه؟

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

منذ أقل من 5 دقائق

70 مليون يورو تحسم صفقة كبرى لصالح برشلونة

منذ ساعة الا ربع

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 20 ساعة

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 14 ساعة

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 8 ساعات

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

70 مليون يورو تحسم صفقة كبرى لصالح برشلونة

05:27 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status