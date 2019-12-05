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برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج البيرنابيو.. وجوارديولا يستقبله!

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:04 م
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برشلونة
برشلونة
محمد جمال
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أصبح برشلونة الإسبانى ينتظر عرضا مغريا لبيع نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بسبب الإصابات التى عانى منها اللاعب مؤخراً مما جعلت انطلاقته وتألقه مع الفريق تتأخر كثيرا، لذلك يفكر النادي الكتالوني فى الإنتظار حتي يتواجد عرض مناسب لبيع اللاعب.


برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج البيرنابيو.. وجوارديولا يستقبله!  

وأفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى يفكر فى بيع لاعبه الفرنسي الشاب البالغ من العمر 22 عام عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بسبب الإصابات التى يعانى منها اللاعب مؤخرا مع الفريق، والتى كان أخرها أمام بوروسيا دورتموند الألمانى ببطولة دوري أبطال أوروبا فى الفخذ مما جعلته سيغيب عدة أسابيع عن البارسا.

 

وذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن وكيل ديمبيلي وهو موسي عثمان سيسوكو أصبح على علم أن برشلونة تريد التخلص من اللاعب مما جعله يستمع لكل الاندية التى ترغب فى ضم ديمبيلي اللاعب الفرنسي الشاب، وإجتمع وكيله مع كل من ممثلي مانشستر سيتي الإنجليزى وتشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وأكدد مصادر صحفية فرنسية، أن مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا مستعد لدفع 95 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 22 عامًا خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة لتدعيم الفريق.

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عثمان ديمبلي رياضة جوارديولا برشلونة وديمبلي برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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