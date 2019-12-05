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شركة مياه الشرب تنظم ندوة توعية بمدرسة ٢٥ يناير الإعدادية بالمنيا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:05 م
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مدرسة 25 يناير
مدرسة 25 يناير
أحمد الشيخ
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قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن ادارة التوعية نظمت ندوة لتوعية الطالبات لعدد ٣٠طالبه عن ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمن للصرف الصحى بمدرسة ٢٥ يناير الإعدادية بالمنيا.

وأضاف الشهاوى أن الهدف من الزيارة هو نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمن للصرف الصحى  حيث ان إدارة التوعية بالشركة تهتم بعمل ندوات طلابية طوال العام لنشر هذه القيم.

هذا ويبلغ عدد طالبات المدرسة حوالى ٨٠٠ طالبة وقدم تم توزيع بعض الهدايا للطالبات وحقيبة تعليمية تثقيفية للمدرسة  وقد أبدى مدير  المدرسة  ومشرفيها سعادتهم لما تقدمه الشركة لهم وتم تقديم شهادة تقدير للشركةلما تقوم به من الاهتمام بهم  متمنين للشركة مزيدا من التقدم والارزدهار
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الكلمات المفتاحية

محافظة المنيا طالبات مدرسة شركة مياه الشرب 25 يناير

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