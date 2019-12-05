تشكيل السعودية الرسمي أمام قطر.. مشاهدة مباراة قطر والسعودية بث مباشر مجاني الآن





أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية تشكيل فريقه لمواجهة نظيره القطري بعد قليل.ويواجه منتخب السعودية نظيره القطري بعد قليل على ستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في نصف نهائي كأس الخليج العربي.ويفتقد منتخب السعودية في مباراة اليوم للثنائي سالم الدوسري وسلمان الفرج بسبب الإصابة.وكان منتخب السعودية قد تأهل للدور النصف النهائي بعدما حل في المركز الأول للمجموعة الثانية فيما حل منتخب ثانيًا في المجموعة الأولى.وضم تشكيل السعودية كلا من :-حراسة المرمى : فواز القرنيخط الدفاع : ياسر الشهراني - محمد خبراني - حسان تمبكتي - سلطان الغنامخط الوسط : عبد الله عطيف - عبد الإله المالكي - محمد كنو - نواف العابدخط الهجوم : فراس البريكان - عبد الله الحمدان.