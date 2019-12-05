نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 5/12/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 5/12/2019.





صرح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع الشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت منح تيسيرات فى السداد للعملاء المخصص لهم ...





أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء التجارة الخارجية غير البترولية أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2.3% حيث سجلت 21 مليار و322 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليار و835 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.





شهدت جامعة عين شمس اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، افتتاح “مركز التميز في الطاقة” بكلية الهندسة بالجامعة، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.









أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات .









صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد المقبل 8/12/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 2/4/2020 في تسليم 3138 قطعة أرض إسكان اجتماعي للفائزين بها.









وقع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس إبراهيم على سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، مذكرة تفاهم بشأن مشروع التحول الرقمي لإيرادات خدمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، فى أنظمة السداد الإلكترونى، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.













شهدت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورنچ للاتصالات لتعزيز التعاون بين الطرفين للعمل على توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية فضلا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة بجميع محافظات مصر وقد وقع على المذكرة كلاً من الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة .









قاد المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، حملة مكبرة للتصدي للمخالفات والتعديات بالمدينة، حيث جاءت الحملة بالتعاون مع شرطة التعمير والإدارات المختلفة بجهاز المدينة.









أكــد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب على ضرورة قيام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة بتقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية.







