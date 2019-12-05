في ثاني تعاون لهم.. بدرية طلبة تشارك محمد رمضان في "البرنس"

انضمت الفنانة بدرية طلبة لفريق عمل مسلسل "البرنس" الذى يلعب بطولته النجم محمد رمضان، ومقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل ، من تأليف وإخراج محمد سامى، ويعد التعاون الثانى الذى يجمع بدرية بمحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "نسر الصعيد"، ومن المقرر أن تجسد بدرية دوراً محورياً فى الأحداث .





مسلسل فالنتينو





وفى سياق آخر، مازالت بدرية طلبة تصور دورها فى مسلسل "فالنتينو" بطولة الزعيم عادل امام، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ايضاً، ويشارك فى بطولاته رانيا محمود ياسين، دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الأبيارى، هدى المفتى، حمدى المرغنى، وآخرون، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.





مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، غادة عادل، أحمد زاهر، روجنيا، عبد الرحمن أبو زهرة، ريم سامى، وأخرون، إنتاج شركة سينرجى، إخراج محمد سامى .

مرض بدرية



