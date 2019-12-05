الجيش الليبي: اتفاق تركيا والسراج "مؤامرة جديدة" لإدخال البلاد فى الفوضى (فيديو)

أعلن الجيش اللليبي استعداده للمواجهة بكل قوة عسكرية لأي محاولة لخرق السيادة الليبية.





وبحسب ما ذكرته منصة مداد نيوز، قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الاتفاق المبرم بين تركيا والسراج "مؤامرة جديدة" لإدخال ليبيا في فوضى وتوريطها في صراعات سياسية.





وأوضح أن الاتفاق ‏سيمنح تنظيم الإخوان والجماعات المسلحة ‏إمدادا تركيا مباشرا الجيش فرض سيطرته المطلقة على الأجواء الجوية للبلاد ويواصل تقدمه لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات.





هذا وكانت تركيا قد وقعت مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمني مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا برئاسة السراج، ورغم أن الجانبين لم يعلنا تفاصيل حول المذكرتين فإن مصر واليونان أدانتا ما تفاهم عليه الجانبان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل السراج، يوم الأربعاء الماضي، وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، لحماية حقوق البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

ولم تقدم تركيا تفاصيل عن الاتفاق، الذي أعلنته يوم الخميس، فضلا عن مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري، ولم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب، التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها أكدت حكومة السراج المعترف بها دوليا توقيع مذكرتي التفاهم لكنها لم تعلن تفاصيل، في المقابل قالت حكومة شرق ليبيا، حيث تتمركز فصائل سياسية منافسة منذ عام 2014، إن اتفاق الحدود البحرية "غير مشروع".







