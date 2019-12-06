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15 علامة تدل على ميول الشخص للانتحار
الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
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كلينتون يسرى
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وقعت في الآونة الأخيرة عدة حالات انتحار في المجتمع المصري الذى لم يعتد على تلك الظاهرة، وترصد الفجر خلال السطور التالية علامات تدل على ميول الشخص إلى الانتحار:
- قلة كلام الشخص المقبل على الانتحار
- الشعور باليأس حول المستقبل.
- ارتفاع ساعات النوم.
- عدم رغبة في التواصل مع الآخرين
- عدم الرغبة فى الحديث عن المستقبل
-عدم الاهتمام بالأشياء التي طالما اهتم بها.
- الشعور دائما بأنه في حالة الانتحار سوف يرتاح الآخرين منه.
- تغير الإرادة والهمة الخاصة بالشخص.
- استخدام سلوك عنيف في التعامل مع الاشخاص
- تغير مظهر الشخص والتحدث كثير عن الانتحار
- عدم الاهتمام بالأشياء التي طالما اهتم بها
- زيارة أو الاتصال بالأشخاص لقول وداعا.
- التفكير دائما فى الموت
- استخدام العقاقير والكحول والمواد المخدرة
-الهدوء المفاجئ، والذى يظهر فجأة بعد فترة من الاكتئاب أو كآبة ويمكن أن يكون علامة على أن الشخص قد اتخذ قرارا لإنهاء حياته.
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