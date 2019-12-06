15 علامة تدل على ميول الشخص للانتحار

وقعت في الآونة الأخيرة عدة حالات انتحار في المجتمع المصري الذى لم يعتد على تلك الظاهرة، وترصد الفجر خلال السطور التالية علامات تدل على ميول الشخص إلى الانتحار:

- قلة كلام الشخص المقبل على الانتحار

- الشعور باليأس حول المستقبل.

- ارتفاع ساعات النوم.

- عدم رغبة في التواصل مع الآخرين

- عدم الرغبة فى الحديث عن المستقبل

-عدم الاهتمام بالأشياء التي طالما اهتم بها.

- الشعور دائما بأنه في حالة الانتحار سوف يرتاح الآخرين منه.

- تغير الإرادة والهمة الخاصة بالشخص.

- استخدام سلوك عنيف في التعامل مع الاشخاص

- تغير مظهر الشخص والتحدث كثير عن الانتحار

- عدم الاهتمام بالأشياء التي طالما اهتم بها

- زيارة أو الاتصال بالأشخاص لقول وداعا.

- التفكير دائما فى الموت

- استخدام العقاقير والكحول والمواد المخدرة

-الهدوء المفاجئ، والذى يظهر فجأة بعد فترة من الاكتئاب أو كآبة ويمكن أن يكون علامة على أن الشخص قد اتخذ قرارا لإنهاء حياته.