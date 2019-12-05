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يلا شوت ksa sport مجانا مشاهدة مباراة السعودية وقطر qatar بث مباشر مباراة السعودية وقطر يلا كورة star أونلاين HD

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:51 م
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بوابة الفجر
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب خليفة الدولي حيث تقام مباراة منتخبي السعودية وقطر مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2019، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي طولة كأس الخليج العربي 24 التي تستضيفها قطر.


 رابط مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر اليوم والمقرر نقلها عبر شاشة قناة بي إن سبورت (المفتوحة) بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي، وقناة الكأس بصوت خليل بلوشي، بتمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت أبو ظبي.

وصلت قطر للدور الحالي من البطولة بعد فوزها على الإمارات بنتيجة أربعة أهداف نظيفة مقابل هدفين، لتحتل المركز الثاني وتتأهل لنصف النهائي رفقة منتخب العراق، أما المنتخب السعودي فقد قدم أداءً رائعاً أمام عُمان وحقق الفوز ليتصدر مجموعته.


لن تشهد قائمة الأخضر أمام العنابي أي غيابات في مواجهة نصف نهائي بطولة خليجي 24، وستكون جميع الخيارات متاحة أمام المدرب هيرفي رينار، والذي من المتوقع أن يبدأ المباراة بالدفع بـ سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني وعبد الله عطيف ومحمد كنو، ليكون التشكيل كاملاً على النحو التالي:

تشكيلة السعودية ضد قطر | 4-3-3

فواز القرني
ياسر الشهراني – زياد الصحفي – محمد الخبراني – سعود عبد الحميد
سلمان الفرج – محمد كنو – عبد الله عطيف
سالم الدوسري – عبد الله الحمدان – هتان باهبري

تشكيلة قطر ضد السعودية| 4-2-3-1

سعد الشيب
طارق سلمان – بيدرو ميجيل – بوعلام خوخي – عبد الكريم حسن
سالم الهاجري – عبد العزيز حاتم
أكرم عفيف – حسن الهيدوس – إسماعيل محمد
المعز علي

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