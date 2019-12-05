سر غياب "مو صلاح" في مباراة ليفربول ضد إيفرتون .. ننشر نتيجة وملخص وأهداف اللقاء (فيديو)

نتيجة مباراة ليفربول ضد إيفرتون





نجح فريق ليفربول في هزيمة ضيفه إيفرتون بنتيجة كبيرة، حيث استطا الرايدز بتسجيل 5 أهداف مقابل هدفين لإيفرتون في الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنلجيزي " بريميرليج "، في غياب نجمه الأول محمد صلاح، وفيما نقدم لكم نتيجة وملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد إيفرتون، وسر غيبا "مو صلاح" عن اللقاء.





أهداف مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي





تمكن فريق ليفربول من هزيمة غريمه وضيفه إيفرتون، في المباراة التي جمعتهم بالأمس الأربعاء على ملعب استاد "أنفيلد"، وافتتح اللاعب ديفوك أوريجي أهداف الرايدز في وقت مبكر من المباراة، حيث أحرز البلجيكي الهدف الأول في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، ثم أضاف شيردان شاكيري الهدف الثاني في الدقيقة 17.









وفي الدقيقة 21 من المباراة استطاع لاعب إيفرتون مايكل كين إحراز الهدف الأول لفريقه، ثم سجل ديفوك أوريجي الهدف الثالث لليفر في الدقيقة 31، ويأتي ماني بالهدف الرابع في الدقيقة 45 من المباراة، وفي أخر دقيقة من الشوط الأول سجل ريتشارليسون الهدف الثاني والأخير لفريق إيفرتون.





والشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد إيفرتون، سجل جيورجينهو فاينالدوم الهدف الخامس والأخير للرايدز في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.





سر غياب "مو صلاح" عن مباراة ليفربول ضد إيفرتون





وعن سبب غياب نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح عن اللقاء، قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إنه أجرى 5 تغييرات شملت "مو صلاح"، لأن الفريق يحتاج دماء جديدة، في ظل وجود ضغط على الفرقة بسبب جدول المباريات القادمة لليفربول.





ترتيب الفريقين بعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون





ظل فريق ليفربول في القمة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بفارق 8 نقاط عن الوصيف ليستر ستي، كما هبط فريق إيفرتون إلى المكرز الـ 18 برصيد 14 نقطة.



