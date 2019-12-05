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الإنتاج الحربي يودع كأس مصر على يد أبو قير للأسمدة
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:48 م
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الفجر الرياضي
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فجر نادي أبو قير
للأسمدة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه الإنتاج الحربي من دور الإثنين والثلاثين
من بطولة كأس مصر ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب السلام.
تقدم الإنتاج الحربي
بتسجيل هدف أول في الدقيقة 62 من عمر اللقاء عن طريق مصطفى البدري، قبل أن يدرك
مصطفى بدر هدف التعادل لأبو قير في الدقيقة 90 .
واحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي
لم تكن رحيمة بالعجلات الحربي ومختار مختار وابتسمت للفريق القادم من الأسكندرية
بنتيجة 4-2.
وكانت الدقيقة 68 شهدت طرد لاعب الإنتاج الحربي
وهاب عنان ليبدأ فريق أبو قير للأسمدة في الضغط أكثر على لاعبي العجلات الحربية
وبالفعل نجحوا في ترجمة الفرص إلى هدف في الثواني الأخيرة.
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