ضربوه بشومة وأحرقوا جثته.. الإعدام لمتهم والسجن لآخر لقتلهما طفلا بالإسكندرية



بتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمها المتقدم علي المتهمين.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة، بالإعدام شنقا للمتهم "ي.إ.ال" عامل، والسجن 15عاما لـ "أ.ال.أ" عامل لاتهامهما بقتل المجني عليه الطفل "م.ي.م" وحرق جثته.تعود القضية رقم 1212 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان بالعثور علي جثة متفحمة بمنطقة المعمورة دائرة القسم.توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان قيام كل "ي.إ.ال" عامل و"أ.ال.أ" عزموا النية على قتل المجني عليه "م.ي.م" طفل، وقاموا بضربه بشومة على رأسه حتى فقد الوعي وكبلوه بالحبال ووضعوه في بطانية وحملوه علي دراجة بخارية والقوه به بمكان به أشجار وسكبوا عليه مادة مشتعلة بنزين حتى تفحمت جثته.