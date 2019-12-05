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مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر LIVE FREE يلا شوت رابط ماتش السعودية Champions watch

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:40 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر السعودية ضد قطر
رابط مشاهدة مباراة السعودية ضد قطر بث مباشر كورة ستار يلا شوت السعودية بث مباشر السعودية ضد قطر اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، في مباراة نارية بين المنتخب السعودي ونظيره القطري، مساء اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات دور نصف النهائي من كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.

يلا شوت YALLAHO SHOOT بث مباشر السعودية كورة انلاين، KORA GOAL السعودية ضد قطر بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة السعودية، وخطف المنتخب السعودي بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، بعدما حقق فوزا ثمينا على المنتخب العماني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما تأهل القطري إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز الكاسح على المنتخب الإماراتي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليحتل المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة السعودية ضد قطر في كأس الخليج العربي:-
مشاهدة مباراة السعودية ضد قطر بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر السعودية يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد قطر على ملعب خليفة، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الثالثة عصراً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد قطر في كأس الخليج العربي:-
وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".

بث مباشر مباراة السعودية ضد قطر في كأس الخليج العربي:-
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس، ويمكنكم مشاهدة مباراة السعودية ضد قطر على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة السعودية ضد قطر عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش السعودية ضد قطر، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة السعودية ضد قطر في خليجي 24، ومن المتوقع أن يدفع الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب السعودي، بفواز القرني في حراسة المرمى، وأمامه، ياسر الشهراني، وزياد الصحفي، ومحمد الخبراني، وسعود عبد الحميد، وسيضع سلمان الفرج، ومحمد كنو، عبد الله عطيف في وسط الميدان، فيما يقود هجوم الأخضر سالم الدوسري، وعبد الله الحمدان، وهتان باهبري.

يلا شوت yalla shoot kora live السعودية دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة السعودية ضد قطر كورة اون لاين، بث مباشر السعودية KORA GOAL يلا شوت اليوفي بث مباشر مباراة السعودية ضد قطر kora star كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة kora live بث مبارة السعودية ضد قطر يلا شوت koora goal توداي نيوز نتيجة مباراة السعودية اليوم بث مباشر يلا شوت، ويدفع المنتخب القطري بسعد الشيب في حراسة المرمى، وأمامه طارق سلمان، وبيدرو ميجيل، وبوعلام خوخي، وعبد الكريم حسن، فيما سيضع سالم الهاجري، وعبد العزيز حاتم في قلب الميدان، وأمامهم أكرم عفيف، وحسن الهيدوس، وإسماعيل محمد، وسيقود خط هجوم قطر المعز علي.

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