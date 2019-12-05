كورة لايف Qatar today مشاهدة مباراة السعودية وقطر يلا شوت plus بث مباشر مباراة السعودية ضد قطر قناة الكأس المفتوحة مجانا

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الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:40 م
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بوابة الفجر
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يشهد الدور نصف النهائي من منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ24، اليوم (الخميس)، مواجهة نارية بين قطر صاحبة الضيافة والسعودية، على ملعب الجنوب في الوكرة، من جهة، ولقاء ثأرياً بين العراق والبحرين في ملعب عبد الله بن خليفة في الدحيل، من جهة أخرى.


 
وتأهلت السعودية بطلةً للمجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، وقطر وصيفةً للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط أيضاً، في حين تصدر العراق المجموعة الأولى مع 7 نقاط، وجاءت البحرين وصيفة للثانية مع 4 نقاط.

ولا بد من فائز في مباراتي اليوم، وفي حال التعادل سيتم تمديد اللقاء شوطين إضافيين، ثم اعتماد الركلات الترجيحية في حال بقاء التعادل سيد الموقف، وسيتم أيضاً تطبيق التغيير الرابع في الشوطين الإضافيين.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج

مشاهدة مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج

مشاهدة مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج

مشاهدة مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج

وتبرز المواجهة بين قطر بطلة آسيا، والسعودية الساعية إلى إحراز لقبها الخليجي الرابع، وستكون ثأرية للثاني، الذي خسر أمام العنابي صفر – 2 في كأس آسيا، مطلع العام الحالي، في طريق الأخير إلى إحراز اللقب القاري.

وتشهد المباراة صراعاً ملتهباً على تأشيرة التأهل للمباراة النهائية في واحدة من أقوى النسخ ببطولات كأس الخليج.

أما اللقاء الأخير بين المنتخبين على المستوى الخليجي فكان في الرياض في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014، وتحديداً في المباراة النهائية لـ«خليجي 22»، وحقق المنتخب القطري الفوز 2 – 1 واللقب للمرة الثالثة. واستهل المنتخبان القطري والسعودي مشوارهما في البطولة بالخسارة، الأول أمام نظيره العراقي، والثاني أمام الكويت، قبل أن يستعيدان توازنهما في الجولتين الثانية والثالثة ويضمنان التأهل إلى المربع الذهبي.

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