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نادي الشيخ زايد يكتسح جوائز بطولة منطقة القاهرة للبراعم لسباحة الزعانف

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:39 م
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نادي الشيخ زايد
نادي الشيخ زايد
عمر محمد
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اكتسح فريق السباحة بالزعانف لبراعم نادي الشيخ زايد، جوائز بطولة منطقة القاهرة لسباحة الزعانف مسافات قصيرة تحت 10 سنوات، والتي أقيمت فعاليتها بمجمع السباحة باستاد القاهرة.

وحقق سباحي "زايد" عدد 8 ميدليات فردية بجميع مسابقات البطولة المختلفة، وهم، 4 ميداليات ذهبية، ميدالية  فضية، وميداليتين برونزية، بالاضافة إلى تحقيق 4 ميداليات ذهبية في مسابقات التتابع.

وحصل فريق نادي الشيخ زايد مواليد 2011على المركز الاول والميدالية الفضية في سباق تتابع الفرق المختلط، حيث حصل السباح سالم أمير، وريماس محمد، وسيف أحمد عبد العزيز، وندى محمد طلعت علي الميداليات الذهبية.

وحصل فريق ٢٠١٠ المكون من السباح عمر محمد طلعت، والسباحة ملك أحمد مهدى على الميدالية الفضية، كما حصل الفريق على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباقات تتابع المختلط بالفريق المكون من عمر محمد طلعت، ومنه الله محمد عبد العظيم، ويس محمود البابلي، وملك أحمد مهدي.

كما حصل فريق ٢٠٠٩على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباقات التتابعات المختلط، والفريق مكون من جهاد أحمد فوزي، ورحمة محمد عبد القادر، وغني رامي صفوت، ومصطفى عطية.

وشارك نادي الشيخ زايد في بطولة براعم مصر للسباحة زعانف مواليد 2009 ـ 2010 ـ 2011، والتي انطلقت 26 من شهر نوفمبر الماضي  لعام 2019، باستاد القاهرة الدولي، بتشكيلة قوية مكونة من 27 سباح من أبناء النادي.

شهدت البطولة مع انطلاقها حضورا جماهيريا غفيرا ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص وهو مايضمن معه تحقيق هدف منطقة القاهرة الأساسي وهو نشر اللعبة وزيادة رقعة الممارسين.

ومن جانبة أكد فكري الهواري، رئيس نادي الشيخ زايد، أن البطولة شهدت تنظيمًا رائعًا، مؤكدًا أن اللجنة المنظمة للبطولة خرجت بالبطولة في أفضل مستوى تنظيمي وتنافسي كما هو معتاد دائمًا في بطولات منطقة القاهرة للغوص والانقاذ مما يساهم فى زيادة قاعدة رياضة السباحة بالزعانف فى مصر، وذلك فى ظل التعاون المثمر من اتحاد اللعبة الذي كان له الدور الأكبر فى تنظيم ودعم البطولة.

وأقام نادي زايد، احتفالية لتكريم فريق النادي الحائز على الميداليات لمنطقة القاهرة للسباحة بالزعانف، وكرم رئيس النادي اللاعبين وأشاد بالإنجاز الذى تحقق بقيادة الجهاز الفني مطالبًا بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الانجازات والبطولات.

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