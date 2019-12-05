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بث مباشر السعودية ضد قطر| مشاهدة مباراة السعودية وقطر نقل حي اون لاين كأس الخليج العربي 24 ksa live hd

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:21 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة السعودية وقطر بدون تقطيع مشاهدة مباراة السعودية وقطر مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف
 
تقام اليوم منافسات الدور نصف النهائى فى بطولة كأس الخليج "خليجى 24" المقامة حالياً فى قطر، والتى تستمر فعالياتها حتى الثامن من ديسمبر الجاري.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بدون تقطيع

وسيكون ملعب "الجنوب" فى السابعة مساء اليوم مسرحاً للمباراة المرتقبة التى تجمع بين منتخبى السعودية وقطر فى اللقاء الثانى للدور نصف النهائى بمسابقة كأس الخليج.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بدون تقطيع

وحجز منتخب السعودية مقعده فى الدور نصف النهائى بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما حل منتخب قطر ثانياً فى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

بث مباشر مباراة السعودية وقطر بدون تقطيع مشاهدة مباراة السعودية وقطر مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف
 

الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة السعودية وقطر، حيث يسعى "الأخضر" لرد إعتباره بعدما خسر فى أخر مواجهة جمعت بين المنتخبين بمسابقة كأس الخليج بنتيجة 2 – 1 فى نهائى "خليجى 22" الذى أقيم بالعاصمة السعودية "الرياض"، فيما خسر منتخب السعودية مجدداً أمام قطر فى كأس أمم آسيا 2019، بنتيجة 2-0 بدور المجموعات.

 
مشاهدة مباراة السعودية وقطر بدون تقطيع

فى حين يسعى منتخب قطر خلال هذه المباراة لتكريس تفوقه فى الفترة الأخيرة على "الأخضر"، والذهاب إلى النهائى لا سيما أن البطولة تقام على أرضه وبين جماهيره، ويعد المرشح الأوفر حظاً لحصد اللقب.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بدون تقطيع

بث مباشر مباراة السعودية وقطر بدون تقطيع مشاهدة مباراة السعودية وقطر مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

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