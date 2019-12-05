Advertisements
Advertisements
Advertisements

قناة Alkass one المفتوحة مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر كورة أونلاين مشاهدة مباراة السعودية وقطر كورة لايف جودة HD

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والخليجية، مساء اليوم الخميس، صوب استاد الجنوب المونديالي، في العاصمة القطرية الدوحة، من أحل متابعة مباراة الدور قبل النهائي المرتقبة بين العملاقين المنتخب القطري ونظيره المنتخب السعودي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24».

  
وأنهى المنتخب السعودي دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما حل منتخب قطر في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلف منتخب العراق القوي صاحب الصدارة بسبع نقاط.
 

 
ويقود المنتخب القطري، المدير الفني الإسباني فيليكس سانشيز الذي حقق مع العنابي إنجازات مميزة منذ تولى تدريبه، بينما يشرف على تدريب المنتخب السعودي الثعلب الفرنسي هيرفي رينارد.
 

 
موعد مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج العربي
تقام مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج العربي، في تمام الساعة 19:00بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة و17:00 بتوقيت جرينتش.

 

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقطر في كأس الخليج العربي
تذاع مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج العربي، على قناتي beIN Sports HD وAlkass one HD>
ملعب مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج العربي

تقام مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج العربي، على أرضية استاد الجنوب المونديالي.

معلقو مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج العربي
يعلق على مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج العربي، المعلق عصام الشوالي.

Advertisements

أخبار تهمك

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ حوالي 15 ساعة

اصطحب كلبه للعمل وصفع عامل.. محافظ البحر الأحمر يقيل رئيس حي شمال

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُجيب هل يحق للأهلي رفض استقبال مباريات الأندية على ملعبه؟

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 19 ساعة

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status